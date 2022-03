Novas sanções dos EUA à Rússia atingem deputados, bilionários e indústrias militares

Segundo a Casa Branca, ‘enquanto o presidente Putin continuar esta guerra, vamos garantir que o governo russo sinta os efeitos combinados de nossas ações econômicas atuais e futuras”

Luciano Garcia Casa Branca disse que sanções financeiras vão continuar enquanto Putin continuar a invasão



No dia em que a invasão à Ucrânia completa um mês, os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira, 24, novas sanções financeiras à Rússia em retaliação à invasão. Congelamento de ativos nos EUA, bloqueio total contra mais de 400 indivíduos e entidades – sendo 328 deputados da Duma (câmara baixa do parlamento) e a própria instituição. “Elites russas apoiadoras e empresas de defesa russas que alimentam a máquina de guerra de Putin“, afirmou um relatório da Casa Branca. “Enquanto o presidente Putin continuar esta guerra, os Estados Unidos e aliados e parceiros estão comprometidos em garantir que o governo russo sinta os efeitos combinados de nossas ações econômicas atuais e futuras”, justificou a Casa Branca. As novas sanções financeiras se direcionam a políticos, oligarcas e a indústria de defesa da Rússia. A intensificação da coordenação com aliados para impedir que Moscou use suas reservas de ouro, também foi outra mudança que aconteceu.As penalidades são direcionadas, entre outros, à Tactical Missiles Corporation JSC (KTRV), um grande conglomerado de defesa estatal russo cujas armas estão atualmente implantadas no país, disse o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em outro comunicado.”A KTRV produz material de defesa russo, incluindo armas aéreas e sistemas de armas para a Marinha russa”, disse, citando várias armas submarinas e sistemas de radar usados em frotas de submarinos.

*Com informações da AFP