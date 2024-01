Sobe para 34 número de mortos em deslizamento de terra no sul da China

O presidente Xi Jinping solicitou reforço “total” nas tarefas de busca e salvamento de dez pessoas que ainda estão soterradas

CNS / AFP Resgate procura por pessoas desaparecidas no local em que ocorreu o deslizamento de terra



Um deslizamento de terra na última segunda-feira, 22, na província de Yunnan, no sul da China, deixou 34 pessoas mortas. No total, 44 pessoas foram soterradas durante a madrugada, e ainda há dez pessoas desaparecidas. O deslizamento afetou cerca de 18 casas localizadas na parte baixa entre duas montanhas no condado de Zhenxiong, localizado ao norte de Yunnan, e mais de 500 pessoas precisaram deixar suas residências. O presidente da China, Xi Jinping, solicitou reforço “total” nas tarefas de busca e salvamento das pessoas ainda presas. O montante de terra deslizada correspondia a aproximadamente 100 metros de largura, 60 metros de altura e espessura média de seis metros. O território havia registrado fortes nevascas durante toda a noite de domingo, 21, com temperaturas abaixo de zero grau celsius, o que ocasionou o congelamento de rodovias que dão acesso à área afetada, dificultando ainda mais os trabalhos de salvamento. O governo enviou cerca de mil socorristas ao local, com quase 200 veículos de resgate.

*Com informações da EFE