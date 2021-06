Novo ataque a facas na Alemanha deixa dois feridos

Crime ocorreu três dias após ataque semelhante deixar três mortos e mais de 10 feridos em outra cidade do país europeu; homem de 32 anos foi preso pela polícia

HarryNL/Flickr/Creative Commons/ 27.07.2017 Polícia prendeu suspeito de cometer crime



Dois homens ficaram feridos durante um ataque a faca em um ponto de ônibus nesta segunda-feira, 28, na cidade de Erfurt, na Alemanha. Segundo a polícia, as vítimas, de 45 e 68 anos, foram socorridas ao hospital e não correm risco de vida. O suspeito, um homem de 32 anos, conseguiu fugir e foi procurado até mesmo por equipes de helicóptero na região. Ele foi encontrado no próprio apartamento com ferimentos causados por ele mesmo e socorrido para o hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dele. O ataque ocorreu três dias após outro atentado a faca deixar três pessoas mortas e mais de 10 feridas em uma praça da cidade de Wurzburg, na região da Bavária. Na ocasião, o suspeito, um homem nascido na Somália e morador do país europeu desde 2015, foi neutralizado pela polícia com um tiro na perna e preso.