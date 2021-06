EUA fazem ataques contra milícias apoiadas pelo Irã na Síria e no Iraque

Segundo o Pentágono, as instalações estão envolvidas em ofensivas contra norte-americanos no país iraquiano; ação é uma das primeiras da gestão Joe Biden e ocorre em meio a tensões

EFE/EPA/Pete Marovich / POOL Governo dos Estados Unidos tirou do ar sites ligados ao Irã acusados de espalhar notícias falsas



Os Estados Unidos fizeram ataques aéreos a depósitos de armas no Iraque e na Síria. De acordo com o Pentágono, as instalações pertencem a milícias apoiadas pelo governo do Irã e estão envolvidas em ofensivas contra norte-americanos no país iraquiano. Recentemente, foram feitos disparos contra áreas protegidas de cidades como Bagdá, onde há diplomatas americanos. A ação é uma das primeiras da gestão Joe Biden e ocorre em meio a tensões com o Irã. O governo dos Estados Unidos tirou do ar sites ligados ao país acusados de espalhar notícias falsas. O presidente eleito, Ebrahim Raisi, disse, na semana passada, que não pretende conversar com o norte-americano. Raisi ainda sinalizou que vai impor dificuldades a um acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano. As negociações, em curso em Viena, preveem alívio nas sanções em troca da redução drástica do programa nuclear. O ex-presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do pacto, mas Biden apoia o retorno.

*Com informações da repórter Nanny Cox