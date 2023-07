Novo ataque russo deixa dois mortos no Sul da Ucrânia

Segundo as Forças Armadas ucranianas, os russos lançaram 5 mísseis e realizaram 19 bombardeios ao longo do dia; além dos mortos, uma outra pessoa ficou ferida

STRINGER / AFP Cidade atacada é famosa por ser a sede da usina nuclear de Zaporizhzhia



Duas pessoas morreram durante um novo ataque de mísseis russos na cidade de Zaporizhzhia, no Sul da Ucrânia. A cidade é conhecida por abrigar As autoridades locais confirmaram a nova ofensiva neste sábado, 29, e que as vítimas são um homem e uma mulher que não tiveram a identidade confirmada. O secretário do Conselho da cidade, Anatoli Kurtev, informou que, além das vítimas fatais, uma outra mulher ficou ferida no ataque da Rússia. Um funcionário relatou que a onda de choque causada pelos mísseis destruiu janelas de edifícios e danificou a infraestrutura de uma instituição de ensino e de um mercado. O fornecimento de luz a algumas regiões da cidade também foi afetado. Segundo as Forças Armadas da Ucrânia, a Rússia lançou cinco mísseis e fez 19 bombardeios aéreos ao longo do dia, além de disparar 30 vezes com lançadores de foguetes. Os alvos foram posições militares em Kiev e em áreas habitadas.

*Com informações da AFP