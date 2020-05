Covid-19: Chile tem 2,2 mil novos casos; hospitais estão em sobrecarga

EFE/Fernando Bizerra O total de casos, com os números contabilizados hoje, chegou a 46.059



O Chile registrou nesta segunda-feira (18) mais 2.278 casos da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Segundo o ministro da Saúde, Jaime Mañalich, a rede hospitalar está próxima da sobrecarga.

A ocupação de leitos em todo o país é de 81%, sendo que a situação em Santiago é a mais crítica, chegando a 93%. No entanto, as autoridades locais apontam que ainda há 526 ventiladores artificiais disponíveis.

“É o momento em que todos damos o máximo pelos que estão doentes, pelos profissionais de saúde, pelos que podem ficar doentes, e pelos que estão em quarentena”, garantiu o ministro.

O total de casos, com os números contabilizados hoje, chegou a 46.059. Além disso, morreram 28 pessoas nas últimas 24 horas, o que eleva o total de óbitos para 478.

A quantidade de novas infecções é inferior a do pico registrado na última semana. Na quarta-feira, o aumento de casos chegou a 60%, com mais 2.660 registros, um recorde no Chile desde o início da pandemia.

O avanço significativo de novas ocorrências, principalmente na capital, fez com que o governo do país decretasse o confinamento obrigatório por uma semana na área metropolitana de Santiago, onde vivem cerca de 7 milhões de pessoas, medida que deve ser ampliada.

“Salvo alguma exceção em algum bairro, é provável que se renove por uma semana mais essa quarentena, 14 dias, pelo menos”, disse Mañalich.

Segundo o ministro da Saúde, atualmente, 807 pacientes estão internados em unidades de terapia intensiva de hospitais do país, sendo que 670 precisam de ventilação mecânica. Em estado crítico, estão 116 pessoas.

* Com EFE