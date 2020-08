OMS: Casos de coronavírus chegam a 24,6 milhões em todo o mundo

Quase 290 mil novos registros da doença foram comunicados nas últimas 24 horas

EFE/EPA/PETER FOLEY Número de casos nos Estados Unidos pode ser até 10 vezes maior, segundo CDC



Os casos de infecção pelo novo coronavírus confirmados em laboratório e relatados pelos países à Organização Mundial da Saúde (OMS) chegaram neste sábado (29) a 24,6 milhões, com 287.138 novos registros nas últimas 24 horas, número que representa um aumento em relação aos dias anteriores. Globalmente, as mortes causadas pela Covid-19 desde a descoberta do vírus SARS-CoV-2 são de 833.556, um aumento de 5.824 óbitos em comparação com a véspera.

A região das Américas acaba de ultrapassar 13 milhões de casos acumulados, enquanto a Europa registrou mais de 4,2 milhões de infecções desde o início da pandemia. Por país, o Peru subiu de sexto para quinto lugar no ranking de contágio, além de ter se tornado o com maior mortalidade por habitantes, ultrapassando a Bélgica.

*Com EFE