Número de mortos em acidente com bondinho em Lisboa sobe para 17 enquanto 21 ficam feridos

Governo português decretou um dia de luto nacional nesta quinta-feira (4) e lamentou a tragédia que provocou a ‘irreparável perda de vidas humanas’

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Os destroços do funicular da Glória ao fundo, um dia após o acidente que matou 15 pessoas em Lisboa



O balanço do descarrilamento do Elevador da Glória, um emblemático bondinho no centro de Lisboa, subiu nesta quinta-feira (4) para 17 mortos após o falecimento de dois feridos durante a madrugada, anunciou a diretora dos serviços de emergência da capital portuguesa, Margarida Castro. O acidente, que aconteceu na tarde de quarta-feira, também deixou 21 feridos, 11 deles estrangeiros: dois espanhóis, dois alemães, uma francesa, um italiano, um suíço, um canadense, um coreano, um marroquino e um cabo-verdiano. Margarida Castro disse que a nacionalidade dos falecidos será divulgada posteriormente pelo Ministério Público.

Luto nacional

O governo decretou um dia de luto nacional nesta quinta-feira e lamentou o “trágico acidente” que provocou a “irreparável perda de vidas humanas”, segundo o texto fornecido à agência Lusa pelo gabinete do primeiro-ministro Luís Montenegro. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também expressou no X suas condolências às famílias das vítimas, assegurando que ficou “triste” ao saber do acidente. Imagens divulgadas nas redes sociais mostravam, em meio a uma nuvem de fumaça, um funicular totalmente destruído contra uma parede, depois de aparentemente não ter feito a curva no final da rua por onde transitava.

