Número de mortos em acidente com bondinho em Lisboa sobe para 17 enquanto 21 ficam feridos

Governo português decretou um dia de luto nacional nesta quinta-feira (4) e lamentou a tragédia que provocou a ‘irreparável perda de vidas humanas’ 

  04/09/2025 06h57 - Atualizado em 04/09/2025 07h02
PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Investigadores da polícia (E) são fotografados ao lado de funcionários da empresa de transportes La Carris, de Lisboa, com os destroços do funicular da Glória ao fundo, um dia após o acidente que matou 15 pessoas em Lisboa, em 4 de setembro de 2025. Pelo menos 15 pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas quando um famoso funicular descarrilou em Lisboa em 3 de setembro de 2025, segundo equipes de resgate. (Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) Os destroços do funicular da Glória ao fundo, um dia após o acidente que matou 15 pessoas em Lisboa

O balanço do descarrilamento do Elevador da Glória, um emblemático bondinho no centro de Lisboa, subiu nesta quinta-feira (4) para 17 mortos após o falecimento de dois feridos durante a madrugada, anunciou a diretora dos serviços de emergência da capital portuguesa, Margarida Castro. O acidente, que aconteceu na tarde de quarta-feira, também deixou 21 feridos, 11 deles estrangeiros: dois espanhóis, dois alemães, uma francesa, um italiano, um suíço, um canadense, um coreano, um marroquino e um cabo-verdiano. Margarida Castro disse que a nacionalidade dos falecidos será divulgada posteriormente pelo Ministério Público.

Luto nacional

O governo decretou um dia de luto nacional nesta quinta-feira e lamentou o “trágico acidente” que provocou a “irreparável perda de vidas humanas”, segundo o texto fornecido à agência Lusa pelo gabinete do primeiro-ministro Luís Montenegro. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também expressou no X suas condolências às famílias das vítimas, assegurando que ficou “triste” ao saber do acidente. Imagens divulgadas nas redes sociais mostravam, em meio a uma nuvem de fumaça, um funicular totalmente destruído contra uma parede, depois de aparentemente não ter feito a curva no final da rua por onde transitava.

*Com informações da AFP 

