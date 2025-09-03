Empresa diz que cumpriu com protocolos de manutenção de bondinho que deixou mortos e feridos em Lisboa

Em comunicado, a Carris afirmou, ainda, que abriu ‘imediatamente’ uma investigação com as autoridades para descobrir as causas do acidente na área turística da cidade

EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES O governo decretou um dia de luto nacional nesta quinta-feira e lamentou o "trágico acidente" que provocou a "irreparável perda de vidas humanas"



A empresa de transporte urbano Carris informou que cumpriu todos os protocolos de manutenção do Elevador da Glória, o bondinho do centro de Lisboa que descarrilou nesta quarta-feira (3) e deixou 15 mortos e 18 feridos, cinco deles em estado grave. Em comunicado, a Carris enfatizou que “todos os protocolos foram cumpridos e respeitados”, tanto a manutenção geral, que ocorre a cada quatro anos e ocorreu pela última vez em 2022, quanto o reparo intercalado, que é realizado a cada dois anos e que ocorreu em 2024.

A companhia também ressaltou que “os cronogramas de manutenção mensal e semanal e a inspeção diária foram escrupulosamente cumpridos”. A empresa disse que abriu “imediatamente” uma investigação com as autoridades para descobrir as causas do acidente. Inaugurado em 1885, o famoso bondinho liga-se à Praça dos Restauradores ao Bairro Alto, no coração da área turística de Lisboa.

Mortos e feridos

As vítimas do descarrilamento do funicular foram retiradas dos escombros do acidente, indicou Tiago Augusto, responsável pelo serviço de urgências médicas (Inem), que acrescentou que entre as pessoas afetadas havia estrangeiros, embora não pudesse precisar suas nacionalidades.

O acidente, cujos detalhes ainda não são conhecidos, ocorreu às 18h05 locais, perto da Avenida da Liberdade, quando o vagão do famoso Elevador da Glória, que conecta a Praça do Rossio às localidades do Bairro Alto e Príncipe Real, descarrilou. Uma testemunha do acidente declarou ao canal SIC que havia visto o veículo descer “a toda velocidade” a íngreme ladeira pela qual circula diariamente, antes de colidir contra um edifício. É “uma tragédia que nunca havia ocorrido em nossa cidade”, declarou o prefeito de Lisboa, Carlos Moedas, pouco antes de os serviços de emergência confirmarem o primeiro balanço de 15 mortos.

Luto nacional

O governo decretou um dia de luto nacional nesta quinta-feira e lamentou o “trágico acidente” que provocou a “irreparável perda de vidas humanas”, segundo o texto fornecido à agência Lusa pelo gabinete do primeiro-ministro Luís Montenegro. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também expressou no X suas condolências às famílias das vítimas, assegurando que ficou “triste” ao saber do acidente.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostravam, em meio a uma nuvem de fumaça, um funicular totalmente destruído contra uma parede, depois de aparentemente não ter feito a curva no final da rua por onde transitava.

O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou “muitas vítimas”, incluindo feridos graves. pic.twitter.com/ADWpR5c8oe — Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 3, 2025

Saiba mais sobre o momumento

Segundo o site dos Monumentos Nacionais, o Elevador da Glória foi construído pelo engenheiro franco-português Raoul Mesnier du Ponsard e inaugurado em 1885. A partir de 1915, passou a ser movido por eletricidade. É um dos três funiculares emblemáticos de Lisboa. O veículo, com capacidade para cerca de quarenta passageiros, é um meio de transporte muito apreciado pelos numerosos turistas que visitam a capital portuguesa.

*Com informações da AFP e EFE

