Número de mortos em incêndios florestais no Havaí sobe para 67

Chamas continuam se espalhando por diversas regiões do arquipélago; Joe Bidenm determinou estado de desastre e ordenou ajuda federal à população

Richard Olsten / AFP Incêndios florestais provoracam interrupção no fornecimento de energia elétrica, afetando pelo menos 11 mil pessoas



Subiu para 67 o número de mortos pelos incêndios florestais no Estado do Havaí, nos Estados Unidos. Segundo a imprensa local, esse já é um dos desastres naturais mais letais da história do arquipélago. Em mensagem divulgado no condado de Maui nesta sexta-feira, 11, as autoridades confirmaram o novo total de vítimas e disseram que as chamas ainda não foram contidas. Em entrevista Às emissoras de TV locais, o governador Josh Green admitiu que pode demorar mais de uma semana para que as autoridades vasculhem os restos mortais da cidade de Lahaina, podendo ser registradas mais vítimas. Até o momento, mais de 11 mil pessoas estão sem fornecimento de energia. Nesta quinta-feira, 10, o presidente Joe Biden declarou situação de desastre e ordenou ajuda federal para o arquipélago. Segundo as autoridades, a forte seca que atingiu a ilha nos últimos meses e os ventos do furação Dora ajudaram as chamas a se espalharem rapidamente pelo território do Havaí. O número de mortos faz com que os incêndios superem o tsunami de 1960, que matou 61, em quantidade de vítimas. A maior tragédia, no entanto, segue sendo o tsunami de 1946, que vitimou 158 pessoas.

*Com informações da AFP