Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump anuncia que mobilizará a Guarda Nacional em Memphis para combater a criminalidade

Trump anuncia que mobilizará a Guarda Nacional em Memphis para combater a criminalidade

Presidente dos EUA já enviou o órgão para Los Angeles e para a capital, Washington; há também a intenção de enviar tropas federais para Chicago e Nova Orleans

  • Por Jovem Pan
  • 12/09/2025 14h03
  • BlueSky
EFE/EPA/ANNA ROSE LAYDEN Washington Trump já enviou a Guarda Nacional para Los Angeles e para a capital, Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta sexta-feira (12), que irá mobilizar tropas da Guarda Nacional na cidade de Memphis, Tennessee, um novo passo em seu combate contra a criminalidade com forças federais, que seus críticos denunciam como autoritário. “Vamos para Memphis. Memphis está com sérios problemas. O prefeito está feliz, é um prefeito democrata. Vamos resolver isso como fizemos em Washington”, declarou Trump em uma entrevista à Fox News. Trump afirmou que um sindicalista do setor ferroviário foi quem lhe aconselhou a priorizar a cidade de Memphis.

Até agora, o presidente republicano enviou a Guarda Nacional para Los Angeles e a mobilizou para a capital, Washington, onde desfruta de amplos privilégios por ser um território sob jurisdição federal.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Nos últimos dias, ele anunciou sua intenção de enviar tropas federais para as cidades de Chicago e Nova Orleans. Os críticos afirmam que Trump está excedendo seus poderes ao ordenar que as tropas realizem tarefas, incluindo detenções, buscas e apreensões, que normalmente competem à política local e aos agentes de imigração.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Otan reforçará flanco leste após drones russos sobrevoarem espaço aéreo da Polônia
Assembleia Geral da ONU apoia futuro Estado palestino, mas sem o Hamas
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >