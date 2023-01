Número de mortos em protestos no Peru sobe para 52

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida na cidade de Macusani, região sul do país nesta quarta-feira

EFE/ Paolo Aguilar Manifestantes pedem a saída da presidente Dina Boluarte e uma série de medidas na política



Uma pessoa morreu e outra ficou ferida durante confrontos entre manifestantes e policiais nesta quarta-feira, 18, na cidade de Macusani, na região de Puno, no sul do Peru, o que elevou para 52 o total de mortos durante os protestos antigovernamentais que começaram em dezembro do ano passado. O Hospital San Martín de Porres de Macusani informou, em comunicado publicado nas suas redes sociais, que a vítima é uma mulher de cerca de 35 anos e que outro homem de 30 anos foi internado com prognóstico reservado após apresentar “um trauma torácico aberto”. De acordo com os meios de comunicação locais, durante a tarde ocorreram confrontos em Macusani entre manifestantes e as forças de segurança, que incluíram o ataque à sede do Judiciário e ao posto policial da cidade, que foram incendiados. Os protestos, que se espalharam por todo o Peru no último mês, exigem a renúncia da presidente Dina Boluarte, a antecipação das eleições para 2023, o fechamento do Congresso e a convocação de uma Assembleia Constituinte. Com a fatalidade desta quarta, os protestos deixaram até agora 42 manifestantes e um policial mortos, enquanto outras nove pessoas morreram por causas relacionadas com os bloqueios de estradas.

*Com informações da EFE