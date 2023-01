Sibéria registra temperatura de -62,7ºC, a mais baixa em mais de 20 anos

Registro foi feito na estação de Yakutia por volta das 9h desta quarta-feira

Reprodução/ ventusky.com Região da Sibéria não registrava essa temperatura desde 2002



A Sibéria, província ao norte da Rússia, registrou a temperatura de -62,7º graus Celsius nesta quarta-feira, 18, tornando o dia mais frio no país em mais de duas décadas e o dia mais frio da terra neste ano, informaram os meteorologistas. A temperatura foi registrada pela agência meteorológica da região de Yakutia por volta das 9h (horário local). Essa é terceira mínima histórica da estação em apenas um mês, que faz medições desde 1948. Antes dos valores registrados hoje, a última vez que a Sibéria teve -62,7º C foi em fevereiro de 2002. No entanto, a temperatura mais baixa da história da Rússia foi registrada em 1892 e 1933 com -67,8º C. Mesmo com as temperaturas negativas, algumas pessoas pularam na água gelada em Yakutsk para comemorar o dia da Epifania cristã ortodoxa, que comemora o batismo de Jesus Cristo. A festa é tradicional na região. O inverno tem sido bastante rigoroso no país, com diversas cidades batendo suas marcas negativas de temperatura.