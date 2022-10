Número de mortos nos EUA após passagem do Furacão Ian chega a 31

Autoridades passaram o sábado em missões de resgate na Flórida e Carolina do Sul

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA Mais de mil pessoas foram resgatadas na Flórida apenas neste sábado, 1º de outubro



Os Estados Unidos seguem procurando sobreviventes na Flórida da passagem do Furacão Ian, que arrasou o Estado nos últimos dias. Os levantamentos também estão sendo feitos na Carolina do Sul, onde Ian chegou como uma tempestade tropical. A tendência é que a tempestade enfraqueça neste domingo à medida que se move para o Atlântico. Pelo menos 31 mortes foram confirmadas pelas autoridades, sendo 27 apenas na Flórida. A estimativa é que quase todos foram mortos por afogamento. Um casal de idosos faleceu depois que sua casa ficou sem energia e o oxigênio acabou. Segundo a Guarda Nacional, mais de mil pessoas foram resgatadas de áreas alagadas neste sábado, 1º, no sudoeste do Estado. Na Carolina do Norte, na manhã deste sábado eram mais de 280 mil pessoas sem energia. Esse foi o furacão mais letal que já atingiu os Estados Unidos.