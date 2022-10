Flórida já contabiliza mais de 80 mortos pelo Furacão Ian

A Flórida contabiliza 80 mortos e a Carolina do Norte outras 4; números podem subir à medida que a água abaixa nos Estados

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Furacão Ian atingiu a Flórida e os estados da Carolina do Sul e do Norte nos últimos dias



O número de mortos pelo furacão Ian nos Estados Unidos passou de 80 neste domingo, 2. A estimativa é que essa quantidade pode aumentar à medida que as águas das enchentes recuem e as equipes de busca consigam avançar nas áreas mais isoladas da Flórida e Carolina do Norte. As autoridades cravam 85 mortes e a Flórida foi responsável por 80, com 42 no condado de Lee (Fort Myers e Cape Coral) – que ‘recebeu’ a tempestade ao chegar no continente – e 39 em condados vizinhos. Na Carolina do Norte foram quatro mortes. O presidente Joe Biden e sua esposa, Jill Biden, visitarão Porto Rico na segunda-feira, onde centenas de pessoas estão sem luz, e acompanham a situação na Flórida. As seguradoras se preparam para pagar entre US$ 28 bilhões e US$ 47 bilhões em prejuízos, o que pode ser o pagamento mais caro desde o furacão Andrew de 1992.