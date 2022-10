Lula pede apoio da população e diz que é questão de tempo para ser eleito: ‘O Brasil precisa de nós’

Com 99,77% das urnas apuradas, o petista computou 48,37% de votos (57.063.559) no primeiro turno das eleições 2022

O ex-presidente e candidato ao cargo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu aos seus simpatizantes, durante discurso na Avenida Paulista, em São Paulo, que convençam a população de que a melhor proposta para mudar o país está em seu plano de governo. De acordo com ele, é questão de tempo para vencer às eleições 2022. “Eu nunca ganhei uma eleição no primeiro turno. Parece que o destino gosta de fazer eu trabalhar um pouco mais. E nós vamos ganhar as eleições mais uma vez. É apenas uma questão de tempo. Para que a gente converse mais, aprimore o nosso programa, para convencer outras pessoas. O Brasil precisa de nós”, frisou. Com 99,77% das urnas apuradas no Brasil, o petista computou 48,37% de votos (57.063.559) no primeiro turno, contra 43,25% de votos (51.027.009) do atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Os dois vão disputar o segundo turno, que está marcado para 30 de outubro. Até lá, Lula disse que vai continuar com a campanha pautada na melhora de vida dos brasileiros. “A partir de amanhã já estaremos em campanha. Vamos convencer, aqueles que não gostam de nós, de que somos a melhor solução para melhorar a vida do povo brasileiro”, finalizou.