Biden diz que furacão Ian pode ser o ‘mais letal da história’ da Flórida; mortos chegam a 12

Autoridades também afirmaram que centenas de pessoas estão desaparecidas; passagem do fenômeno destruiu cidades e deixou milhões sem energia elétrica

WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Furacão gerou destruição em cidades da Flórida



O governo da Flórida, nos Estados Unidos, informou que o número de mortes causadas pela passagem do furacão Ian subiu para 12. Os novos dados foram divulgados um dia após a chegada do furacão ao país, que ganhou força e segue avançando para o interior dos Estados Unidos. Segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês), o furacão está indo em direção à Carolina do Sul. Ainda segundo o governo local, centenas de pessoas estão desaparecidas. Além disso, a passagem do fenômeno deixou milhões sem energia elétricas e provocou destruição em diversas cidades. Em visita à agência federal que combate desastres naturais, a FEMA, o presidente dos EUA, Joe Biden afirmou que o Ian pode ser o furacão mais letal da história do Estado. “Este pode ser o furacão mais letal da história da Flórida. […] Os números ainda não são claros, mas recebemos informações que dão conta de uma perda substancial de vidas”, disse Biden.