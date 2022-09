Terremoto de 4,7 graus atinge a Amazônia do Equador sem causar danos

País está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, região onde ocorre 85% da atividade sísmica mundial

Um terremoto de 4,7 graus de magnitude sacudiu uma área da Amazônia do Equador perto da fronteira com a Colômbia nesta quinta-feira, 29, segundo dados divulgados pelo Instituto Geofísico da Escola Politécnica Nacional, sem que, até agora, haja relatos de danos pessoais ou materiais. O tremor foi registrado às 18h02 (20h02 de Brasília) e seu epicentro foi localizado 44 quilômetros a oeste da cidade de Shushufindi, na província amazônica de Sucumbíos. O movimento telúrico originou-se a uma profundidade de 1,82 quilômetros abaixo da superfície da Terra e foi sentido em cidades próximas, como a capital Quito e Ibarra, segundo relatos da imprensa local. O Equador está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, um anel que cobre a costa oeste da América e a costa leste da Ásia e da Oceania e no qual ocorre 85% da atividade sísmica mundial devido ao contato de várias placas tectônicas em toda essa área.

*Com informações da EFE