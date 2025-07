Número de mortos por enchentes no Texas sobe para 59

Vice-governador do Estado, Dan Patrick, acredita que ‘infelizmente a quantidade de vítimas aumente’; equipes de emergência continuam operações de busca dos desaparecidos em meio às chuvas

RONALDO SCHEMIDT / AFP Inundação causada por uma enchente repentina no Rio Guadalupe, em Kerrville, Texas



O número de mortes provocadas pelas enchentes no Texas, sul dos Estados Unidos, subiu para 59, anunciaram as autoridades neste domingo (6), enquanto as equipes de emergência prosseguem com as operações de busca dos desaparecidos em meio às chuvas. “Ainda temos chuvas fortes hoje. O balanço agora é de 59 (mortos). Infelizmente, esperamos que o número aumente”, disse o vice-governador Dan Patrick ao canal Fox News.

*Com informações da AFP