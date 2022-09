O hino da Inglaterra vai mudar? Entenda o que acontece com ‘God Save the Queen’

Cântico lançado em 1744 deve sofrer alterações para o pronome masculino nos próximos meses com a coroação do agora Rei Charles III

Jane Barlow / POOL / AFP Hino foi modificado pela última vez há 70 anos, em 1952, quando Elizabeth 2ª foi coroada



O hino do Reino Unido, que costumava ser cantado com a frase “God Save the Queen” (Deus salve a Rainha, em tradução livre), deve sofrer alterações com a mudança de postos na Família Real. Após a morte da Rainha Elizabeth II na quinta-feira, 8, uma nova versão do cântico deve ser adaptada para “God Save the King”, em homenagem ao herdeiro do trono, o agora Rei Charles III, que será proclamado oficialmente neste sábado, 10, no Palácio de Buckingham. A ode monarquista estreou em 1744 e foi originalmente lançada com a expressão rei, como homenagem ao Príncipe George II, tornando-se hino do Reino Unido oficialmente em 1780. Desde então, o canto passou por mudanças no pronome com as alterações de reinado. Antes de Charles, ele foi modificado pela última vez há 70 anos, em 1952, quando Elizabeth foi coroada. A mudança ainda não está confirmada como imediata para comemorações do país ou disputas como a da Inglaterra pela Copa do Mundo de 2022, uma vez que a coroação oficial de Charles ao trono exige um tempo mais longo de espera.