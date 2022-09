Rei Charles III retorna a Londres para reunião com primeira-ministra e 1º pronunciamento

Monarca deixou o Palácio de Balmoral, na Escócia, na manhã deste sexta-feira, 9; nos próximos dias, ele fará uma viagem de luto pelo Reino Unido

Jane Barlow/Pool via REUTERS A proclamação de Charles como rei também deve acontecer nesta sexta pelo Conselho de Adesão



O Rei Charles III deixou nesta sexta-feira, 9, o Palácio de Balmoral, localizado na Escócia, ao lado de sua esposa Camila. Ele retorna a Londres, na Inglaterra, onde deve cumprir os primeiros deveres oficiais de seu reinado. A expectativa é que o novo rei se reúna nas próximas horas com a primeira-ministra Liz Truss antes de fazer seu primeiro pronunciamento à nação britânica. Charles III, antes conhecido como príncipe Charles, assumiu o trono do Reino Unido nesta quinta, 8, aos 73 anos, após ser confirmada a morte da rainha Elizabeth III, sua mãe e monarca mais longeva da história britânica. Como a Jovem Pan mostrou, a morte a rainha deu início à Operação London Bridge, que reúne um conjunto de protocolos e regras a serem seguidos desde o anúncio da sua morte até detalhes do funeral, que deve acontecer em 10 dias, na Abadia de Westminster, e da coroação de Charles como, de fato, rei, evento que pode demorar quase um ano. A proclamação de Charles como rei também deve acontecer nesta sexta pelo Conselho de Adesão. Nos próximos dias, o novo monarca deve fazer ainda uma viagem de luto pelo Reino Unido.

