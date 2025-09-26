O otimismo com a ‘química de Trump com Lula’ é precipitado

Petistas cantaram vitória, enaltecendo o carisma de Lula, enquanto a direita bolsonarista entendeu que a fala de Trump era um prenúncio de uma estratégia maior para o encurralar num encontro com o presidente americano

Mark Garten / ONU Donald Trump assiste ao discurso do Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, nos bastidores da Assembleia-Geral da ONU



Bastou Trump dizer que rolou “uma ótima química com Lula” que todo mundo se animou. Da noite para o dia, os petistas cantaram vitória, enaltecendo o carisma de Lula. O mercado financeiro se animou com a possiblidade de redução tarifária. E a direita bolsonarista entendeu que a fala de Trump era um prenúncio de uma estratégia maior para encurralar Lula num encontro com o presidente americano.

Quem está certo? Por enquanto, é impossível saber. A única certeza é de que Trump é absolutamente imprevisível, e não dá para fazer nenhum exercício de futurologia com as suas falas. Até porque, hoje mesmo, a Europa, aliada histórica dos EUA, sofreu uma taxação de 100% de produtos farmacêuticos.

A fala de Trump pode significar apenas uma expressão retórica de alguém que se vendeu para o mundo, na ONU, como um “cara legal”, anulando a imagem que Lula fez dele após discurso de abertura com duras críticas veladas ao presidente americano. Independentemente da motivação de Trump para falar da “sua química com Lula”, por enquanto, o Brasil continua com tarifas de 50%, e a Lei Magnitsky continua a todo vapor.

