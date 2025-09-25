A briga na república de Alagoas pela isenção do IR
Projeto de Renan Calheiros prevê isenção de R$ 5.000, e depois cobrança progressiva de pessoas com renda até R$ 7.350; na matéria de Arthur Lira, não há incidência de imposto de renda até o limite superior dessa faixa
Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Bruno Spada/Câmara dos DeputadosArthur Lira ataca Renan Calheiros por projeto de IR e fala em ‘oportunistas’
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.