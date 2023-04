O que se sabe sobre a morte do brasileiro que caiu do 26º andar em Portugal?

Polícia portuguesa trata o caso como um acidente; amigos realizaram uma vaquinha online para conseguir trazer o corpo de Mauricio Wesllei Menon para o Brasil

Reprodução/Instagram/@mauriciowesllei Mauricio Menon morreu em Portugal após cair do 26º andar de um prédio



Mauricio Wesllei Menon, um brasileiro de 23 anos, morreu na quarta-feira, 12, ao cair do 26º andar de um prédio em Portugal, país que morava há cerca de um ano. Segundo a mídia local, o Corpo de Bombeiro foi acionado por volta das 10h (6h no horário de Brasília) e se deslocou para o edifício localizado na Praia da Rocha. A Polícia Criminal de Portugal apura as circunstâncias da morte, mas acredita que tem sido acidental. Nas redes sociais, está sendo realizado uma vaquinha para arrecadar R$ 30 mil e conseguir realizar translado no corpo de Maurício – Até esta manhã, já tinha sido arrecadado mais de R$ 16.400. Nas descrições, os idealizadores escreveram: ‘Nossa colega de trabalho Adriana Padilha da loja de Três Rios do Sul, perdeu seu filho de 23 anos em um acidente em Portugal e está precisando de nossa solidariedade para transportar o corpo para o Brasil / Jaraguá do Sul, para poder ser velado e familiares e amigos poderem se despedir. É um translado internacional de alto custo, que custa R$ 30 mil. Toda e qualquer ajuda será bem-vinda e é muito importante nesse momento muito difícil que ela está passando’. A Jovem Pan tentou contato com os familiar, amigo e Itamaraty, mas até a publicação desta matéria, não houve retorno. Mauricio Wesllei Menon era natural de Jaraguá do Sul e morava com um amigo e um primo em Portugal. Gleisiane Massi, amiga da família, está cuidando do trâmite para trazer o corpo do jovem ao Brasil. Em entrevista ao ‘Portal ND+’, de Santa Catarina, ela declarou que a ‘família nesse momento está sem condições de resolver a parte burocrática”.