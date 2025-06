Chanceler iraniano vai se reunir com Putin em Moscou na segunda-feira

Putin, em guerra com a Ucrânia a quase quatro anos, havia demonstrado interesse em ser um mediador do conflito entre Irã e Israel

EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV Vladimir Putin demonstou interesse em ser mediador do conflito entre Israel e Irã



Menos de 24 horas após ser atacado pelos Estados Unidos, o chanceler ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, evitou falar se retomará contato com o Ocidente e que primeiro é preciso ver a reação do Irã aos bombardeios às instalações nucleares, contudo, adiantou que na segunda-feira (23) irá se reunir com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, “Viajo para Moscou esta tarde” e “terei consultas sérias com o presidente russo amanhã”, disse Abbas Araqchi à margem de uma reunião da Organização para a Cooperação Islâmica (OCI) em Istambul. Putin, em guerra com a Ucrânia a quase quatro anos, havia demonstrado interesse em ser um mediador do conflito entre Irã e Israel. Putin disse que se tratava de uma ‘questão delicada’, mas acreditava que era possível encontrar uma solução. Segundo ele, o Kremlin poderia ajudar a negociar um acordo que permitisse a Teerã seguisse com um programa nuclear pacífico, ao mesmo tempo que atenuaria as preocupações de segurança de Israel.

“Não estamos a impor nada a ninguém, estamos simplesmente a falar sobre a forma como vemos uma possível saída para a situação. Mas a decisão, como é óbvio, cabe à liderança política de todos estes países, principalmente do Irã e de Israel”, afirmou Putin na ocasião. O russo destacou que tem boas relações com os dois lados, e ressaltou que estava preocupado com o mundo se encaminhando para uma Terceira Guerra Mundial. “Isso é perturbador. Estou falando sem nenhuma ironia, sem nenhuma piada. É claro que há muito potencial de conflito, ele está crescendo e está bem debaixo de nossos narizes, e nos afeta diretamente. Isso exige, é claro, não apenas nossa atenção cuidadosa aos eventos que estão ocorrendo, mas também a busca de soluções, a busca de soluções, de preferência por meios pacíficos, em todas as direções”, disse. A possibilidade de ter a Rússia como mediadora do conflito era apoiada por Donald Trump, líder dos Estados Unidos, mas rejeitada pela Europa. Contudo, após o ataque às instalações nucleares, dúvidas perduram sobre qual será o posicionamento de Putin.