O que vem depois da Suprema Corte dos EUA rejeitar as tarifas de Trump

Poucas coisas foram tão importantes para Donald Trump em seu segundo mandato quanto as tarifas, um símbolo de sua abordagem autoritária à presidência. Ele as aumentou e reduziu à vontade, reescrevendo as regras do comércio global e desafiando qualquer um a impedi-lo.

Agora, isso pode ter acabado, com o presidente vítima de uma surpreendente repreensão da Suprema Corte nesta sexta-feira (20). Depois de mais de um ano expandindo seu poder, Trump esbarrou em um limite raro.

Foi uma derrota que ele não conseguiu aceitar, e o presidente afirmou que usaria outras leis para impor tarifas alternativas. Ele chegou a dizer que o fim dessa batalha judicial em particular traria “grande certeza” para a economia.

Mas, na verdade, a sexta-feira abriu um novo capítulo no drama das tarifas de Trump e levantou questões urgentes sobre sua capacidade de cumprir suas promessas de recuperação econômica. A decisão provavelmente prolongará o caos no comércio internacional até as eleições de meio de mandato, com muitas incertezas sobre os próximos passos de Trump e se os cerca de US$ 175 bilhões em impostos de importação que a Suprema Corte derrubou serão reembolsados.

O presidente optou, como costuma fazer, por desprezar o patriotismo daqueles que discordam dele.

Ele disse que a decisão foi “profundamente decepcionante” e “ridícula”, acrescentando que estava “absolutamente envergonhado” dos seis juízes da Suprema Corte que decidiram contra ele “por não terem a coragem de fazer o que é certo para o nosso país”.

Trump descreveu os juízes como “tolos e lacaios”, pessoas “muito antipatriotas e desleais à nossa Constituição”.

O presidente disse que planeja assinar uma ordem executiva que lhe permita contornar o Congresso e impor um imposto de 10% sobre as importações de todo o mundo. O governo iniciaria investigações de segurança nacional para cobrar novas tarifas sobre produtos específicos também. As tarifas de 10% têm um limite legal de 150 dias, mas Trump ignorou uma pergunta sobre o limite, dizendo: “Temos o direito de fazer praticamente o que quisermos”.

Tudo isso significa que os prazos das tarifas de Trump provavelmente entrarão em conflito com as eleições de meio de mandato para o controle da Câmara e do Senado.

As tarifas têm sido politicamente impopulares

Trump tomou conhecimento da decisão da Suprema Corte durante uma reunião privada com governadores pela manhã, quando recebeu uma nota, de acordo com duas pessoas com conhecimento da reação do presidente e que falaram sob condição de anonimato. Elas disseram que ele chamou a decisão de “uma vergonha”.

Outra pessoa, que foi informada sobre a conversa, revelou que Trump disse que precisava “fazer algo a respeito desses tribunais”.

A reunião com os governadores terminou logo em seguida.

Pairando sobre o desastre jurídico de Trump está a frustração dos eleitores com as tarifas, que têm sido associadas a preços mais altos e a uma desaceleração na contratação de mão de obra.

O presidente tem consistentemente deturpado a questão das tarifas, alegando, apesar das evidências em contrário, que os governos estrangeiros as pagariam e que as receitas seriam suficientes para pagar a dívida nacional e dar aos contribuintes um cheque de dividendos.

Depois que Trump anunciou tarifas globais em abril passado, uma pesquisa da AP-NORC descobriu que 76% dos americanos disseram que as políticas aumentariam o custo dos bens de consumo – um sinal preocupante para um presidente eleito com a promessa de combater a inflação.

Outra pesquisa, realizada em janeiro, revelou que cerca de 6 em cada 10 americanos consideravam que Trump tinha ido longe demais ao impor novas tarifas a outros países.

O uso agressivo de tarifas por Trump deixou muitos legisladores republicanos inquietos, tanto publicamente quanto em particular, forçando-os a defender o que era essencialmente um aumento de impostos para o público e as empresas americanas.

Em vários momentos durante o segundo mandato de Trump, pelo menos sete senadores do partido do presidente expressaram suas preocupações. No início deste mês, seis republicanos da Câmara se uniram aos democratas para votar uma resolução contra as tarifas de Trump sobre o Canadá.

De fato, o livre-comércio havia sido por muito tempo uma plataforma central do Partido Republicano antes da ascensão de Trump ao poder.

O senador Mitch McConnell, do Kentucky, descreveu a afirmação de Trump de que ele pode contornar o Congresso para implementar tarifas como “ilegal”, em uma declaração elogiando a decisão da Suprema Corte.

“O papel do Congresso na política comercial, como tenho alertado repetidamente, não é um inconveniente a ser evitado”, disse o ex-líder republicano no Senado. “Se o Executivo deseja promulgar políticas comerciais que afetem os produtores e consumidores americanos, o caminho a seguir é muito claro: convencer seus representantes nos termos do Artigo 1.º da Constituição.”

Mike Pence, ex-vice-presidente de Trump em seu primeiro mandato, comemorou a decisão. “As famílias e as empresas americanas pagam as tarifas americanas, não os países estrangeiros”, escreveu Pence nas redes sociais. “Com esta decisão, as famílias e as empresas americanas podem respirar aliviadas.”

Os democratas foram rápidos em aproveitar a decisão da Suprema Corte para afirmar que Trump infringiu a lei e que as famílias de classe média sofreram, como resultado disso.

A deputada Suzan DelBene, democrata de Washington, disse que Trump “não é um rei” e que suas “tarifas sempre foram ilegais”. “Os republicanos no Congresso poderiam facilmente ter acabado com essa crise econômica defendendo suas comunidades”, disse DelBene, presidente do Comitê Democrata da Campanha para o Congresso. “Em vez disso, eles optaram por se curvar a Trump, enquanto famílias, pequenas empresas e agricultores sofriam com os preços mais altos.”

As tarifas foram fundamentais para o discurso econômico de Trump

Trump afirmou que suas tarifas foram a diferença entre a prosperidade nacional e a pobreza extrema, um discurso que ele fez na quinta-feira aos eleitores no Estado da Geórgia.

O presidente usou a palavra “tarifa” 28 vezes em seu discurso em uma empresa siderúrgica da Geórgia, a Coosa Steel, que creditou aos impostos de importação o fato de seus produtos serem mais competitivos em relação aos da China.

“Sem as tarifas, este país estaria em apuros agora”, insistiu Trump.

O presidente também reclamou que teve de justificar o uso das tarifas perante a Suprema Corte.

“Tenho de esperar por essa decisão. Estou esperando há muito tempo, e a linguagem é clara de que tenho o direito de fazer isso como presidente”, disse ele. “Tenho o direito de aplicar tarifas por motivos de segurança nacional a países que vêm nos explorando há anos.”

Por 6 votos a 3, a Suprema Corte decidiu que não.

