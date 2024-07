‘Não há lugar para esse tipo de violência’, diz Biden sobre atentado contra Trump

Presidente dos Estados Unidos fez uma breve declaração sobre o ato de violência e expressou gratidão pelo fato de seu adversário estar bem

SAMUEL CORUM/AFP O presidente dos EUA, Joe Biden, fala depois que seu oponente republicano, Donald Trump, foi vítima de um disparo durante um comício eleitoral



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma breve declaração expressando gratidão pelo fato de Donald Trump estar bem após sofrer um atentado na Pensilvânia e afirmou que “não há lugar para esse tipo de violência” no país. “Estou grato por saber que ele está seguro e bem. Estou rezando por ele e sua família e por todos aqueles que estavam no comício, enquanto aguardamos mais informações […] Não há lugar nos Estados Unidos para esse tipo de violência. É doentio. É doentio. Essa são as razões pelas quais temos que unir este país. Não podemos ser assim, não podemos tolerar isso”, declarou o presidente. Biden ainda destacou que pretende entrar em contato com seu adversário. O incidente ocorreu durante um comício de Trump, resultando na morte de um cidadão comum, segundo a imprensa americana. O atirador foi abatido pelo Serviço Secreto dos EUA. O presidente estava em Delaware no momento do atentado.

A campanha de Biden anunciou a suspensão temporária de todas as propagandas políticas na televisão e mensagens enviadas aos apoiadores, como um gesto de respeito e pacificação. A medida visa acalmar os ânimos em um momento crítico. As eleições nos Estados Unidos estão marcadas para o mês de novembro. Embora outros candidatos tenham se registrado, a disputa deverá se concentrar entre Biden e Trump.