Obama e Clinton apoiam Biden após fracasso em debate presidencial: ‘Noites ruins acontecem’

WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Biden realizou primeito debate presidencial contra Trump no dia 27 de junho



Após o debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama e Bill Clinton expressaram apoio a Joe Biden. Obama, em referência a um debate anterior, destacou que a eleição é uma escolha entre alguém que luta pelas pessoas comuns e alguém que se preocupa apenas consigo mesmo. “Noites de debate ruins acontecem. Confie em mim, eu sei”, escreveu no X (antigo Twitter), em aparente referência ao primeiro embate com o então candidato republicano, Mitt Romney, na disputa de 2012. Na ocasião, Obama foi considerado derrotado no debate. “Mas esta eleição ainda é uma escolha entre alguém que lutou pelas pessoas comuns durante toda a sua vida e alguém que só se preocupa consigo mesmo”, acrescentou, em uma crítica a Trump. “A noite passada não mudou isso, e é por isso que há tanta coisa em jogo em novembro”, concluiu.

Bill Clinton, por sua vez, reiterou o apoio a Biden, ressaltando a importância dos fatos e da história. Para Clinton, nos últimos três anos, Biden demonstrou liderança sólida ao lidar com a pandemia, criar empregos, combater as mudanças climáticas e reduzir a inflação. “Deixarei a avaliação sobre o debate para os especialistas, mas aqui está o que sei: os fatos e a história importam”, escreveu, em publicação no X (antigo Twitter). Para Clinton, nos últimos três anos, Biden demonstrou “liderança sólida” ao recuperar o país da pandemia, criar novos empregos e fazer progressos no combate às mudanças climáticas, além de reduzir a inflação. “Isso é o que está realmente em jogo em novembro”, destacou.

Ambos os ex-presidentes destacaram a importância da eleição de novembro e a necessidade de escolher alguém comprometido com o bem-estar da população. A pressão sobre o atual presidente, Donald Trump, para desistir da reeleição aumentou após o debate, mas Biden segue recebendo apoio de figuras influentes do partido democrata. A mensagem de Obama e Clinton reforça a importância de considerar o histórico e as ações dos candidatos na hora de decidir o voto. A liderança e as propostas de Biden foram elogiadas pelos ex-presidentes, que ressaltaram a necessidade de eleger alguém comprometido com o progresso e o bem-estar do país.

