Ocidente impõem sanções ao Irã por apoio militar à Rússia

SAUL LOEB / AFP Sanções foram impostas pelos EUA, Reino Unido, Alemanha e França



Os Estados Unidos, juntamente com o Reino Unido, Alemanha e França, decidiram implementar novas sanções contra o Irã. Essa ação foi motivada por alegações de que o governo iraniano estaria fornecendo mísseis balísticos à Rússia. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, destacou que esses mísseis, que possuem um alcance de 120 km, conferem à Rússia uma “capacidade adicional”, permitindo que o país reserve seus mísseis de longo alcance para alvos mais distantes na Ucrânia. A preocupação de Blinken se concentra no aumento do apoio militar do Irã à Rússia, o que, segundo ele, representa uma ameaça à segurança na Europa. As sanções anunciadas pelos Estados Unidos incluirão restrições à Iran Air, além de designações de indivíduos e entidades que estão envolvidas nas cadeias de fornecimento de mísseis e drones iranianos. Além das sanções, Blinken e o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, revelaram planos para uma visita conjunta a Kiev. O objetivo dessa viagem é discutir as necessidades de guerra do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em um momento em que a situação na região continua a se deteriorar.

