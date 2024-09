Rússia abate 144 drones ucranianos, 20 deles nos arredores de Moscou

As defesas antiaéreas russas também destruíram 52 drones ucranianos em outras sete regiões do país

EFE/EPA/YURI KOCHETKOV Pelo menos uma vítima foi contabilizada após ataques de drones, apesar das interceptações pelo governo russo



Os sistemas de defesa antiaérea da Rússia abateram ontem à noite (9) 144 drones ucranianos em várias regiões do país, 20 deles nos arredores de Moscou, onde uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas em consequência do ataque, segundo informaram nesta terça-feira (10) as autoridades locais. “Uma mulher de 46 anos morreu (anteriormente havia sido relatada a morte de uma criança de 9 anos, mas esta não foi confirmada)”, escreveu o governador da região de Moscou, Andrey Vorobyov, em seu canal no Telegram, acrescentando que três pessoas ficaram feridas e tiveram que ser hospitalizadas.

Segundo o Ministério da Defesa russo, as defesas antiaéreas abateram ontem à noite 20 drones sobre a região de Moscou, em um ataque que causou a suspensão das operações em três aeroportos da capital russa. A Rosaviatsia, agência federal russa para a aviação civil, já levantou a suspensão, que foi implementada pouco depois da meia-noite e a obrigou a direcionar 48 voos para outros aeroportos. Segundo o relatório da pasta de Defesa russa, publicado no Telegram, metade dos drones abatidos nas últimas horas, 72, foram interceptados sobre a região de Briansk, na fronteira com a Ucrânia.

*Com informações da EFE

