Oito candidatos vão disputar cargo de Boris Johnson no Reino Unido; confira os favoritos ao pleito

Primeira votação está prevista para esta quarta-feira, 13; resultado será anunciado em 5 de setembro

Tolga AKMEN, Daniel LEAL, CARLOS JASSO, Chris McAndrew / AFP / POOL / UK PARLIAMENT Oito parlamentares conservadores disputarão para se tornar primeiro-ministro do Reino Unido



Oito candidatos vão concorrer ao cargo de Boris Johnson como líder do Partido Conservador e primeiro-ministro do Reino Unido. A primeira votação está prevista para esta quarta-feira, 13, e os nomes para a disputa, divulgado nesta terça-feira, 12, pelo Comitê 1922, são: Rishi Sunak, ex-secretário de Finanças; Liz Truss, secretária de Relações Exteriores; Penny Mordaunt, secretária de Comércio Exterior; Suella Braverman, procuradora-geral do Reino Unido; Nadhim Zahawi, ex-secretário de Educação; Jeremy Hunt, ex-secretário de Relações Exteriores; Tom Tugendhat, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento; e a parlamentar Kemi Badenoch. Da primeira lista, a qual havia 11 nomes, três postulantes caíram, sendo que um desistiu e outros dois não tiveram ao menos 20 indicações, número mínimo para entrar na disputa.

Boris Johnson ficará no cargo até o final do pleito. O resultado deve ser anunciado em 5 de setembro. Isso porque a votação ocorrerá em duas fases. A primeira será entre os 358 parlamentares e a outra pelos filiados do partido. Sunak e Truss são os nomes mais cotados para assumir o cargo de novo primeiro-ministro do Reino Unido. Ambos são considerados fortes pelos parlamentares. Por outro lado, Mordaunt é o preferido entre os filiados.