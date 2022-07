Viena é eleita a melhor cidade do mundo pela terceira vez: saiba o que a torna especial

Além de boas oportunidade e infraestrutura, local permite que os residentes utilizem toda a rede de transporte público por apenas um euro por dia

Pixabay/tookapic Viena venceu como melhor cidade em 2018, 2019 e 2022



A cidade de Viena, Áustria, foi eleita mais uma vez a melhor cidade do mundo para se viver. Apesar de não terem sido vitórias consecutivas, essa é a terceira vez que o destino ocupa o pódio do ranking do Global Liveability Index, um relatório anual da The Economist Intelligence Unit (EIU). A primeira e segunda vez que Viena venceu foi em 2018 e 2019. Em 2021 a cidade chegou a ficar na 12ª colocação. Boas oportunidades na área da educação e saúde, qualidade das infraestruturas e ambiente e variedades culturais, são alguns dos tópicos que fazem do local uma boa escolha. Em entrevista a Euro News, Nikolaus Graeser, porta-voz do Conselho de Turismo de Viena, informa que não é só na revista britânica que a cidade ocupa uma boa posição. Segundo ele, “há também o estudo Mercer, onde Viena está em primeiro lugar pela décima vez consecutiva”.

De acordo com Graeser, a cidade conta com boas e acessíveis infraestruturas, um exemplo é o transporte público: “Por um euro por dia, os residentes podem utilizar toda a rede de transporte público. O passe anual custa 365 euros por ano”. Oferecer boas condições de vidas para os residentes, é o principal tópico analisado na pesquisa para descobrir a melhor cidade para se viver. O resultado só é possível após comparar os dados obtidos em cada candidata. Entre os tópicos analisados estão: estabilidade, saúde, cultura e meio ambiente, educação e infraestrutura.

Melhores cidades para viver

1º Viena

2º Copenhagen

3º Zurich

4º Calgary

5º Vancouver

6º Geneva

7º Frankfurt

8º Toronto

9º Amsterdam

10º Osaka e Melbourne