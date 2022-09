Oligarca russo morre após cair de janela de hospital e aumenta lista de mortes em circunstâncias suspeitas

Ravil Maganov estava internado no Hospital Clínico Central de Moscou; desde o começo do ano, sete empresários morreram misteriosamente

Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP O presidente da Rússia, Vladimir Putin e o Presidente do Conselho de Administração da Companhia Petrolífera Lukoil Ravil Maganov posam para uma foto durante uma cerimônia de premiação no Kremlin em Moscou em 21 de novembro de 2019



O presidente da Lukoil, segunda maior companhia petrolífera da Rússia, morreu nesta quinta-feira, 1, após cair da janela do Hospital Clínico Central de Moscou. Ravil Maganov estava internado por acusa de um ataque cardíaco e fazia uso de antidepressivos, segundo uma fonte que não teve a identidade revelada. As informações sobre a morte do oligarca divergem. A agência russa TASS diz que o fato aconteceu às 7h locais (1h pelo horário de Brasília) e que se tratou de suicídio. A Interfax, aponta que ele morreu por causa dos ferimentos. A polícia ainda não se pronunciou sobre a morte. Maganov, de 67 anos, trabalhava na Lukoil desde 1993, ocupando cargos executivos. Ele foi o primeiro vice-presidente executivo e supervisionou as explorações e produções. A companhia petrolífera se manifestou “entristecida” pela morte do dirigente, que, segundo comunicado, “morreu após uma grave doença”. “Ele fez uma contribuição inestimável não apenas para o desenvolvimento da empresa, mas para toda a indústria russa de petróleo a gás”, indicou a “Lukoil. Maganov foi um dos críticos da invasão da Rússia à Ucrânia e pediu pelo fim da guerra. Sua morte se junta a outras seis misteriosas que foram reportadas desde o começo do ano, sendo algumas durante o conflito no Leste Europeu.