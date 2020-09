EUA violaram regras com tarifas a produtos da China, diz OMC

O painel diz que os EUA não conseguiram comprovar que as tarifas adicionais de 25% sobre certos produtos da nação asiática se justificam

Reprodução/OMC Painel da OMC conclui que tarifas dos EUA sobre China estão em desacordo com lei



Um painel da Organização Mundial de Comércio (OMC) concluiu nesta terça-feira, 15, que certas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos da China violam a lei internacional, mais especificamente alguns artigos do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT, 1994). Em relatório disponível no site da OMC, o painel diz que os EUA não conseguiram comprovar que as tarifas adicionais de 25% sobre certos produtos da nação asiática se justificam. O painel lembra ainda que seu papel não é chegar a uma conclusão legal sobre o assunto nem fazer recomendações.

Além disso, nota que o governo americano pode ainda representar contra a China por medidas adotadas em resposta às tarifas americanas. O painel afirma também que é possível que as duas partes cheguem a uma solução “mutuamente satisfatória” nessa disputa. A contestação de Pequim envolve tarifas impostas sobre centenas de produtos em junho de 2018 e também aquelas impostas sobre milhares de outros, em setembro do mesmo ano.

As duas potências viveram momentos de maior tensão comercial, com tarifas e retaliações, mas posteriormente fecharam a fase 1 de um acordo comercial bilateral, embora tensões e divergências permaneçam.

*Com informações do Estadão Conteúdo