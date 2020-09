Oracle formaliza acordo e será parceira do TikTok nos EUA

A escolha da Oracle não implica que haverá uma venda em termos estritos dos negócios da ByteDance nos EUA

EFE/EPA/HAYOUNG JEON A Oracle será parceira da ByteDance na operação do TikTok nos EUA



A gigante americana de software Oracle oficializou nesta segunda-feira (14) o acordo com a chinesa ByteDance para ser parceira na gestão da rede social TikTok nos Estados Unidos. A notícia era esperada desde este domingo (13), quando a rival nesta licitação, Microsoft, admitiu publicamente a derrota. “A Oracle confirma a declaração (do secretário do Tesouro, Steven) Mnuchin, de que faz parte da proposta apresentada pela ByteDance ao Departamento do Tesouro no fim de semana para que a Oracle seja seu provedor de tecnologia de confiança”, disse a empresa de Redwood Shores, na Califórnia, em comunicado.

Mnuchin havia concedido uma entrevista à emissora CNBC e admitiu ter recebido a proposta e explicou que o governo do presidente Donald Trump a revisará ao longo desta semana. “Do nosso ponto de vista, temos de garantir que a certeza de que o código é seguro e que os dados dos americanos e seus telefones estarão protegidos”, disse o chefe do Tesouro dos Estados Unidos. Trump, que considera a propriedade chinesa da TikTok uma ameaça à segurança nacional americana, tinha dado à ByteDance um prazo que vence amanhã para vender suas operações nos EUA para uma empresa local ou deixar o país. Com a parceria com a Oracle, a opção da TikTok ser forçada a encerrar suas operações nos EUA estaria, em princípio, descartada. Embora a aprovação da operação pelos governos dos EUA e China ainda esteja pendente, e já está no passado mostrou seu desacordo com a pressão exercida por Trump.

A escolha da Oracle não implica que haverá uma venda em termos estritos dos negócios da ByteDance nos EUA. Mas que terá a Oracle como parceira no país, o que as duas empresas consideram que atende aos requisitos impostos pelo presidente. O TikTok, que tem mais de 80 milhões de usuários nos EUA, é uma das redes que mais cresceram nos últimos anos e se tornou um grande entretenimento para muitos jovens e um canal de marketing para celebridades. Já a Oracle, com sede na Califórnia, e fundada em 1977, é uma das pioneiras do Vale do Silício e seu software é usado por milhões de empresas em todo o mundo.

*Com EFE