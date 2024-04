OMS aprova nova vacina simplificada contra cólera para enfrentar escassez de imunizantes

No sábado (20), a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente anunciou o caso de um homem de 60 anos, em Salvador, na Bahia, o primeiro autóctone – em que o paciente contraiu a doença no próprio país – depois de 18 anos no Brasil