OMS autoriza primeiro teste para detecção da Mpox

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou a autorização para uso emergencial do Alinity m MPXV, o primeiro teste voltado para a detecção da mpox, desenvolvido pela Abbott Molecular Inc. Essa nova ferramenta de diagnóstico é crucial para aumentar a capacidade de identificação da doença em regiões afetadas, facilitando o tratamento e o controle do vírus. Neste ano, a mpox já causou a morte de 866 pessoas na África, com mais de 30 mil casos suspeitos registrados. Os países mais impactados incluem a República Democrática do Congo, Burundi e Nigéria, onde os números de infecções são alarmantes. Na República Democrática do Congo, apenas 37% dos casos suspeitos foram submetidos a testes, o que destaca a necessidade urgente de ampliação das capacidades diagnósticas.

O teste Alinity m MPXV utiliza a técnica de PCR em tempo real para identificar o DNA do vírus da varíola dos macacos, a partir de amostras de lesões cutâneas. É importante ressaltar que esse teste foi desenvolvido para ser operado por profissionais de laboratório clínico devidamente treinados, garantindo a precisão e a segurança dos resultados. Além disso, a OMS está em diálogo com outros fabricantes para diversificar as opções de testes disponíveis, buscando atender à demanda crescente em países que enfrentam surtos da doença. Essa iniciativa visa não apenas melhorar o diagnóstico, mas também fortalecer as estratégias de controle e prevenção da mpox em nível global.

