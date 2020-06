Mundo tem 7,4 milhões de casos de Covid-19, diz OMS

EFE/José Jácome O mundo já tem 7,4 milhões de casos de Covid-19



Os casos globais da Covid-19 confirmados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) chegaram nesta sexta-feira (12) a 7,41 milhões. As mortes desde o início da pandemia são 418.294 e 90% delas estão concentradas na Europa e no continente americano.

Enquanto o gráfico de mortes diárias parece cair lentamente após atingir o pico em meados de abril, o número de novas infecções continua alto e cresceu novamente nas últimas 24 horas para quase 130 mil diárias.

O continente americano concentra quase metade dos casos mundiais, com 3,56 milhões de infecções, seguidos pela Europa (2,35 milhões) e do Oriente Médio, com mais de 716 mil.

Por país, Estados Unidos, Brasil e Rússia continuam sendo os mais afetados, enquanto a Índia hoje ultrapassou o Reino Unido como a quarta nação em número de infecções, com pouco mais de 300 mil casos.

Outra mudança notável entre os países com mais casos foi o Chile, que hoje ultrapassa a França como o 12º território com mais infecções, ultrapassando 150 mil.

Os pacientes recuperados em todo o mundo excedem 3,87 milhões, enquanto o número de pacientes graves ou em situação crítica permanece estável em 54 mil, ou 2% dos casos ativos.

*Com EFE