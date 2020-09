OMS confirma 25,8 milhões de casos de Covid-19 em todo o mundo

Nas últimas 24 horas foram registrados 239.987 novos casos do novo coronavírus em todo o planeta

EFE/ Sebastiao Moreira Brasil é um dos países mais afetados pela pandemia da Covid-19



A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou nesta quinta-feira o novo boletim global da Covid-19, contabilizando 25,8 milhões de casos no mundo desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram registrados 239.987 novos casos do novo coronavírus em todo o mundo. Já as vítimas da doença está em 858.629, após a confirmação de mais 6 mil mortes entre ontem e hoje.

O continente americano registra agora 13,6 milhões de casos, e o Sul e Sudeste Asiático estão se distanciando rapidamente da Europa, atingindo 4,4 milhões de infecções e sendo a região com maior número de casos diários (quase 91 mil). A grande maioria das infecções corresponde à Índia, com cerca de 84 mil. O país também acumulou o segundo maior número de mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas com 1.043 óbitos, atrás somente do Brasil, com 1.215.

*Com informações da Agência EFE