OMS confirma surto do vírus de Marburg, um dos mais letais, na Guiné Equatorial

País africano enfrenta o vírus que é da mesma família do ebola e tem taxa de mortalidade em 50%

CDC/ Dr. Erskine Palmer, Russell Regnery, Ph.D. / domínio público no Wikipédia Vírus já causou diversos surtos pela África desde 1967



A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou nesta terça-feira, 14, um surto do vírus Marburg na Guiné Equatorial. Esse vírus é considerado o mais letal do mundo, com taxa de mortalidade média de 50%. Segundo o governo local, são nove mortes e 16 casos suspeitos, sendo 14 assintomáticos. Outras 21 pessoas estão em isolamento e 4.325 em quarentena domiciliar. O vírus Marburg é da mesma família do ebola e causa febre, fraqueza, vômitos e diarreia com sangue. A área afetada pelo surto compreende as fronteiras de Gabão e Camarões. A diretora regional da OMS para África, Matshidiso Moeti, disse que profissionais serão enviados para a Guiné. “O virus de Marburg é altamente contagioso. Graças à ação rápida e decisiva das autoridades na confirmação da doença, a resposta de emergência pode chegar rapidamente para salvar vidas e parar o vírus o mais rapidamente possível”, disse. O vírus Marburg é transmitido por morcegos a primatas e seres humanos. O contágio ocorre por meio de fluidos corporais de pessoas infectadas ou por superfícies e materiais, como roupas de cama. Desde que foi identificado pela primeira vez em 1967, na Alemanha, o vírus foi identificado em diversos países, tendo mais incidências na África. Em 2004, 90% dos 252 infectados morreram na Angola. Não há vacinas até o momento.