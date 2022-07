OMS declara emergência de saúde global para a Varíola dos Macacos

Nível é o mais alto de alerta da organização e foi anunciado neste sábado com o objetivo de alcançar uma resposta internacional coordenada para combater o problema

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration Tubos de ensaio rotulados como "positivo para o vírus Monkeypox", que provoca a varíola dos macacos



A Organização Mundial da Saúde declarou, neste sábado, 23, que o surto de Varíola dos Macacos é uma emergência de saúde global, o nível mais alto de alerta da OMS, no qual o Covid-19 foi enquadrada anteriormente. A declaração visa soar um alarme de que uma resposta internacional coordenada é necessária, além de poder desbloquear financiamento e esforços globais para colaborar no compartilhamento de vacinas e tratamentos. Ao anunciar sua decisão de declarar a emergência de saúde durante uma coletiva de imprensa em Genebra, o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, confirmou que o comitê não conseguiu chegar a um consenso, com nove membros contra e seis a favor da declaração. Porém, a decisão final cabe a somente a Adhanom. Anteriormente, Tedros normalmente endossava as recomendações do comitê de especialistas, mas as fontes disseram que ele provavelmente decidiu apoiar o nível mais alto de alerta devido a preocupações com o aumento das taxas de casos e a escassez de vacinas e tratamentos, apesar da falta de uma opinião majoritária.

*Com informações da Reuters