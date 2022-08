OMS diz que surto de varíola dos macacos na Europa pode acabar

Informação é com base na queda de casos positivos semanalmente em determinados países do continente

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO OMS declarou, no último mês, o surto de varíola dos macacos como emergência de saúde global



A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse, nesta terça-feira, 30, que o surto de varíola dos macacos pode ser eliminado na Europa. A informação é com base na queda de casos positivos semanalmente em determinados países do continente, como por exemplo, França, Alemanha, Portugal, Espanha e Reino Unido. O diretor regional da OMS para a Europa, Hans Kluge ressaltou a importância de intensificar as ações de prevenção contra a doença. “Acreditamos que podemos eliminar a transmissão sustentada humano-humano da doença na região. Para avançar até a eliminação precisamos urgentemente intensificar esforços”, explicou. De acordo com autoridades da OMS, entre os fatores da desaceleração está a detecção precoce, o que faz o paciente se isolar antes e diminuir a chance de propagar a doença. “Temos algumas evidências muito boas de que pessoas, particularmente homens que fazem sexo com homens, em grupos específicos estão muito mais informadas sobre a doença”, disse a autoridade sênior de emergência e gerente de incidentes de varíola dos macacos da OMS na Europa, Catherine Smallwood. A OMS declarou, no último mês, o surto de varíola dos macacos como emergência de saúde global.