OMS inclui primeira vacina contra Mpox na lista de Pré-Qualificação

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que incluiu vacina MVA-BN, desenvolvida pela Bavarian Nordic, em sua lista de pré-qualificação. Essa é o primeiro imunizante contra a doença, o que significa que ele está apto para ser utilizado em programas de saúde pública. Essa pré-qualificação deve facilitar a aquisição de vacinas contra a mpox por parte de governos e organizações internacionais, garantindo acesso a produtos de qualidade. Conhecida também como Jynneos, Imvamune ou Imvanex, a vacina MVA-BN é destinada a adultos com idade superior a 18 anos e é administrada em um regime de duas doses. Em situações de surto, a OMS recomenda a vacinação de grupos vulneráveis, incluindo bebês, gestantes e pessoas com sistema imunológico comprometido. A eficácia da vacina é estimada em 76% após a aplicação de uma única dose e 82% quando o esquema completo é seguido.

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu uma autorização temporária para a MVA-BN, que é válida até fevereiro de 2025. Essa medida visa facilitar a importação da vacina em resposta à emergência de saúde global provocada por uma nova variante do vírus da mpox. Até o mês de setembro, o país registrou 1.015 casos da doença. A mpox é uma infecção viral que se espalha principalmente por meio do contato com lesões cutâneas de indivíduos infectados. Os sintomas incluem feridas na pele, inchaço dos linfonodos, febre e sensação de fraqueza. Embora a transmissão não ocorra exclusivamente por meio de relações sexuais, ela está frequentemente associada a esse tipo de contato. O intervalo entre a exposição ao vírus e o surgimento dos sintomas pode variar de três a 16 dias.

