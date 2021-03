OMS promete divulgar na próxima semana se recomenda ou não uso de ivermectina contra a Covid-19

Informação foi divulgada dois dias após a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, pela sigla em inglês) desaconselhar o uso do produto

DUDU CONTURSI/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Ivermectina



A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta quarta-feira, 24, que irá divulgar instruuções sobre o uso da ivermectina, medicamento contra infestações parasitárias, no tratamento contra a Covid-19. Segundo a organização, o documento será apresentado na próxima semana. A OMS divulgou a informação dois dias depois de a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, pela sigla em inglês) desaconselhar o uso do fármaco como tratamento precoce. “Há algumas semanas, reunimos especialistas para analisar as evidências e devemos finalizar as recomendações no início da próxima semana”, disse a chefe da equipe clínica encarregada pela resposta à pandemia na OMS, Janet Diaz, em entrevista para internautas.

A representante da agência indicou que, em todo o caso, os estudos realizados sobre o uso da ivermectina foram realizados apenas em grupos extremamente pequenos. Díaz também reconheceu hoje que, diferente do desenvolvimento de vacinas contra o novo coronavírus, há muito poucos tratamentos clinicamente comprovados como efetivos, inclusive, que estes somente mostraram resultados com pacientes graves, mas não aqueles com sintomas considerados leves ou moderados. “Por enquanto, os tratamentos recomendados são os corticosteroides (dexametasona) e terapia com oxigênio, no caso de pacientes graves“, afirmou a chefe da equipe clínica da OMS. “Infelizmente, não temos outros agentes na nossa ‘caixa de ferramentas’, mas esperamos ter o mais rápido possível”, completou.

*Com informações da EFE