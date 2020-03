OMS: número de países com casos de coronavírus ultrapassa 100, com 3.584 mortes

EFE Coronavírus atinge mais de 100 países



A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que, entre este sábado e domingo (8), oito países confirmaram seus primeiros casos de coronavírus.

Com isso, já são 105.586 registros da doença em 102 nações, com 3.584 mortes.

A maior parte dos casos está concentrada na China, onde 80.859 pessoas foram infectadas, entre as quais 3.100 morreram. Fora do país asiático, foram 24.727 diagnósticos e 484 mortes.

No Brasil, o número de casos confirmados está em 20. Destes, 13 estão concentrados no Estado de São Paulo, três no Rio de Janeiro, dois na Bahia, um no Espírito Santo e um no Distrito Federal. Outros 602 casos são monitorados como suspeitos e 602 estão descartados para Covid-19.

*Com informações do Estadão Conteúdo