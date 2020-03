Casos confirmados de coronavírus sobem para 24 no Brasil

RÔMULO MAGALHÃES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Já no Rio, o terceiro caso é uma mulher de 42 anos que acompanhou a paciente do caso confirmado neste sábado em viagem à Itália



O Ministério da Saúde informou neste domingo (8) que o número de infectados no Brasil subiu para 24. Destes, 16 estão concentrados no Estado de São Paulo, três no Rio de Janeiro, dois na Bahia, um no Espírito Santo, um em Alagoas e um no Distrito Federal.

O Ministério da Saúde ainda não atualizou a quantidade de casos suspeitos e descartados, então os números seguem os do boletim divulgado neste domingo: 664 suspeitos e 632 descartados.

Ainda hoje, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-DF) informou que a paciente do Distrito Federal, confirmada com SARS-Cov-2 neste sábado, apresentou “discreta melhora do quadro respiratório”. No entanto, ela segue em estado grave. “O estado dela ainda é grave, e segue com suporte ventilatório e hemodinâmico, sob cuidados intensivos da equipe multidisciplinar e com todo suporte técnico-científico”, disse o boletim.

A mulher está internada em isolamento na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), do Hospital Regional da Asa Norte.

Rio de Janeiro

Já no Rio, o terceiro caso é uma mulher de 42 anos que acompanhou a paciente do caso confirmado neste sábado (7) em viagem à Itália.

“Ela já estava sendo monitorada por profissionais da Vigilância da SES, em parceria com o órgão municipal. O estado de saúde da nova infectada é estável e ela está em isolamento domiciliar.”, disse o boletim divulgado nesta manhã pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ).

Ainda de acordo com a pasta, a paciente confirmada com coronavírus neste domingo não houve necessidade de contraprova. “Nesse caso, não houve necessidade de contraprova pelo laboratório de referência. Isso se deu porque o mesmo laboratório já havia confirmado o caso de ontem. Portanto, se habilitando para diagnósticos do novo vírus”, informou.