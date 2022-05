OMS monitora surto de varíola dos macacos em 11 países e confirma 80 casos pelo mundo

Entidade afirma que diagnósticos ocorrem em países onde a doença não é considerada endêmica, ou seja, surtos noticiados são atípicos

CHARLES BOUESSEL / AFP Casos de varíola dos macacos dobraram na Europa nos últimos dias; OMS afirma que situação é atípica



A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou nesta sexta-feira, 20, ao menos 80 casos de varíola dos macacos pelo mundo. O anúncio ocorreu após uma reunião de emergência do órgão, que informou monitorar outros 50 possíveis diagnósticos positivos. A OMS alertou que, conforme a vigilância epidemiológica aumente, é provável que o número de casos positivos para a doença também cresça. Em comunicado, a organização ressaltou que “está trabalhando com os países afetados e outros para expandir a vigilância da doença para encontrar e apoiar as pessoas que podem ser afetadas e fornecer orientações sobre como gerenciar a doença”.

No Brasil ainda não há casos reportados de varíola dos macacos, mas um brasileiro de 26 anos de idade já foi diagnosticado com a doença na Alemanha e encontra-se isolado na Clínica Schwabing de Munique. Até o momento, 11 países reportaram casos de varíola dos macacos em seus territórios: Alemanha, Austrália, Bélgica, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Itália, Portugal e Reino Unido. A OMS afirma, ainda, que os casos ocorrem em países onde a doença não é endêmica, portanto, devem ser considerados atípicos.