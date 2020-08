Rússia anuncia registro da primeira vacina contra Covid-19 no mundo

Vacinação será voluntária para os russos; há desconfiança sobre confiabilidade da imunização

REUTERS/Dado Ruvic//File Photo Putin revelou que sua filha foi vacinada com o novo composto contra a Covid-19



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta terça-feira que seu país tornou-se o primeiro do mundo a registrar uma vacina contra a Covid-19.”Esta manhã uma vacina contra o novo coronavírus foi registrada pela primeira vez no mundo”, disse o chefe do Kremlin, em reunião com o Gabinete de Ministros. Segundo o presidente, a vacina russa é “eficaz”, passou em todos os testes necessários e permite obter uma “imunidade estável” contra a Covid-19. Além disso, Putin revelou que uma de suas filhas já foi vacinada e que agora passa “bem”. Há muita desconfiança entre a comunidade científica, no entanto, a respeito da confiabilidade do composto, já que o país não divulga informações sobre as pesquisas ou método de elaboração da fórmula.

“Espero que em breve possamos começar a produção em massa deste remédio”, disse o presidente russo durante a reunião. Ao mesmo tempo, acrescentou que a vacinação será voluntária. Putin disse também estar confiante de que os países estrangeiros poderão em breve desenvolver suas vacinas contra o novo coronavírus. “Espero que nossos colegas no exterior também continuem seu trabalho e no mercado farmacêutico e de vacinas haja mais remédios que possam ser usados”, afirmou.

A Rússia é atualmente o quarto país do mundo em número de casos confirmados do novo coronavírus, com 897.599 infecções, já somando as 4.945 registradas ontem, de acordo com os últimos dados oficiais.

*Com Agência EFE