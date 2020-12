OMS registra recorde diário de casos de Covid-19 no mundo, com quase 800 mil novas infecções

De acordo com as notificações que chegam à organização, o número de mortes na pandemia é de 1,68 milhão

Os casos confirmados de Covid-19 em todo o mundo passaram da marca de 75 milhões neste domingo, depois que foi reportado à Organização Mundial da Saúde (OMS) o número recorde de quase 800 mil novas infecções. De acordo com as notificações que chegam à organização, o número de mortes na pandemia é de 1,68 milhão, 10.256 a mais do que no relatório deste sábado. Assim como o contágio, a quantidade de óbitos causados pela covid-19 também tem subido. Depois dos Estados Unidos e do Brasil, onde a curva semanal de casos aumentou mais acentuadamente na última semana, a Turquia mostra uma forte deterioração de sua situação epidêmica e é o terceiro país onde o coronavírus mais se espalhou com 195 mil novos contágios.

O continente americano registra 32,4 milhões de casos e 809.000 mortes, das quais 311 mil correspondem aos Estados Unidos, que têm 17,3 milhões de infecções. Na Europa, houve 23,6 milhões de contágios e mais de 522 mil vítimas do vírus SARS-CoV-2. O sul da Ásia tem 11,6 milhões de infecções confirmadas e 177 mil mortes, de acordo com estatísticas da organização baseada em Genebra. Os dados da OMS indicam que a propagação do vírus diminuiu significativamente na Índia, com 174 mil casos nos últimos sete dias, o que o torna o quinto maior aumento de casos nesse período. Anteriormente, o país asiático vinha oscilando entre primeiro e segundo colocado nesse aspecto.

*Com informações da EFE