OMS se reúne nesta sexta para definir se a Covid-19 ainda é emergência global

Cientistas e consultores importantes da entidade argumentam que pode ser muito cedo para declarar o fim da fase

EFE/ Salvatore Di Nolfi Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS



Um comitê da Organização Mundial da Saúde (OMS) se reúne nesta sexta-feira, 27, para avaliar se a pandemia da Covid-19 ainda representa uma Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional. A data do encontro foi confirmada por uma porta-voz da entidade e pelo próprio diretor-geral, Tedros Adhanom. O evento ocorre três anos depois da doença ter sido classificada assim pela primeira vez. O Comitê de Emergência aconselhará Adhanom, que tomará a decisão final sobre a doença permanecer com o mais alto nível de alerta da agência da Organização das Nações Unidas (ONU). Vários cientistas e consultores importantes da OMS dizem que pode ser muito cedo para declarar o fim da fase de emergência da pandemia da Covid-19 devido aos altos níveis de atendimento na China, que desmantelou sua política rígida contra o coronavírus no mês passado.

*Com informações da Reuters